Предполагаемого педофила судит народ в Алматинской области

Подозреваемый, ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности человека, обманным путем завел в сарай своего дома 8-летнюю девочку.

В Алматинской области судят предполагаемого педофила, дело рассматривает суд присяжных, передает zakon.kz.

Информацией в facebook поделилась лидер #НеМолчи Дина Смаилова.

По ее словам, инцидент произошел летом 2019 года. Подозреваемый, ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности человека, обманным путем завел в сарай своего дома 8-летнюю девочку. Там он совершал с ней различные действия, которые первоначально следователь квалифицировал как развращение. Хотя, как утверждает Смаилова, там была очевидная попытка изнасилования ребенка.

Суд шел несколько месяцев, в конце концов дело переквалифицировали (прим.ред.: мужчину судят по части 4 статьи 121 УК РК), по настоянию другого прокурора, но мама ребенка в силу своей правовой неграмотности и отсутствия элементарной поддержки государственного адвоката так и не поняла в какую статью. Понятно одно, что статья стала особо тяжкой и поэтому назначили Суд присяжных! - пишет общественница.

Далее она высказала ряд моментов по делу и выразила сомнение в том, что следствие было проведено грамотно, а суд присяжных сделает должные выводы.

В свою очередь, в пресс-службе Специализированного межрайонного уголовного суда Алматинской области отметили, что уголовное дело находится на стадии рассмотрения, и публикацию поста Смаиловой назвали неприемлемой, нарушающей принципы состязательности и равноправия сторон.

В суде считают, что такие публикации чреваты введением общества в заблуждение.





Вмешательство​ вышеуказанного лица в деятельность суда по отправлению правосудия​ влечет ответственность по закону, стоит об этом задуматься!​ - резюмировали в суде.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало оправдание обвиненного в педофилии жителя ВКО.

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