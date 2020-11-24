Мамин: Улучшение экологической ситуации в стране — приоритетная задача

Он отметил необходимость принятия действенных мер по ликвидации всех несанкционированных свалок, а также закрытию и рекультивации исчерпавших ресурсов полигонов.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов Мирзагалиев, акимы Восточно-Казахстанской области Ахметов, Актюбинской области — Уразалин, Павлодарской области — Скаков, Атырауской области — Досмухамбетов, Алматы — Сагинтаев.

По информации сайта главы правительства, в текущем году в Казахстане планируется принятие нового Экологического кодекса, в котором утверждается принцип "загрязнитель платит – исправляет". Это позволит в рамках новой системы регулирования внедрить в производство новые экологически безопасные технологии.

По итогам обсуждения экологических проблем с общественностью во всех регионах страны были утверждены региональные дорожные карты по улучшению экологической обстановки.

Их реализация, внедрение передовых технологий, исполнение норм нового экологического кодекса позволят к 2024 году снизить индекс загрязнения атмосферы и в целом улучшить экологическую ситуацию в стране. До 2025 года планируется увеличить площадь лесов в РК на 500 тыс. га с высадкой более 2 млрд деревьев.

Будут запущены 6 пилотных проектов мусороперерабатывающих заводов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе и Тараз, что позволит привлечь не менее 200 млрд тг частных инвестиций и достичь доли переработки твердо-бытовых отходов до 30%.

Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству экологии совместно акиматами обеспечить полную и своевременную реализацию Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов с регулярным проведением встреч с общественностью.

Премьер-Министр отметил необходимость принятия действенных мер по ликвидации всех несанкционированных свалок, а также закрытию и рекультивации исчерпавших ресурсов полигонов.

Сегодня в регионах действуют 3,5 тыс. объектов размещения твердых бытовых отходов, из них только 620 (17,6%) соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами и общественными организациями поручено ускорить разработку Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года и внести в Правительство ее проект в начале следующего года.

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