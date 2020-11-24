Доллар продолжает дешеветь

Курс доллара снизился еще на 1,32 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,28 тенге, снизившись на 1,32 тенге, передает zakon.kz.

Стоит отметить, что к вечеру вчерашнего дня доллар подешевел на 2,37 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 424-425,5 тенге, евро - 503,5-507 тенге, рос. рубль - 5,59-5,64 тенге.

Тем временем нефть продолжает дорожат на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $46,06 (+1,1) за баррель.

Средневзвешенная стоимость декабрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $43,06 (+0,64) за баррель.

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