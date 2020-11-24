Маски помогают остановить распространение коронавируса - исследование

Маски не только защищают носителя от заражения, но и окружающих людей.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал отчет, подтверждающий доказательства того, что ношение масок действительно эффективно замедляет темпы заражения Covid-19, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Для исследование ученые центра уделили пристальное внимание уровню коронавирусной инфекции в американском штате Канзас после вступления в силу закона об обязательном ношении масок по всему штату.

Они обнаружили, что в округах, которые придерживались ношения масок, число заражений сократилось. В других округах заболеваемость продолжала расти.

Профессор Медицинской школы Университета Индианы доктор Аарон Кэрролл сказал, что полученные результаты добавляют доказательства того, что ношение масок может существенно замедлить распространение Covid-19.

Он также добавил, что, поскольку исследование не было клинически контролируемым, в игру мог вступить ряд других факторов, которые потенциально могли повлиять на результат, включая социальное дистанцирование и отсутствие скоплений масс.

Однако в исследовании также отмечается, что полученные результаты "согласуются со снижением числа случаев заболевания коронавирусом, наблюдаемых в 15 штатах и округе Колумбия, где маски были обязательны, по сравнению с другими".

Исследователь инфекционных заболеваний Колумбийского университета Джеффри Шаман отметил, что маски не только защищают носителя от заражения, но и окружающих людей.

Мы все устали. Но вирусу на это все равно. Все что для него важно - это возможность распространяться от человека к человеку, - сказал Джеффри Шаман.

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