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Цены на золото обвалила вакцина от коронавируса

Стоимость золота снижается третью сессию подряд.

Фото : Pixabay24 ноября 2020, 12:51

Цены на золото снизились на фоне новостей о создании эффективной вакцины от коронавируса, передает zakon.kz.

По данным торгов на Нью-Йоркской бирже Comex стоимость металла упала до уровня середины июля 2020 года - 1823,7 доллара за тройскую унцию.

Стоимость золота снижается третью сессию подряд на новостях о появлении эффективной вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna, отмечает Lenta.ru.

Накануне, 23 ноября, британско-шведская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ клинических испытаний ее препарата показал эффективность на уровне 70 процентов.

Дополнительным фактором, влияющим на снижение стоимости золота, стало ослабление политической неопределенности в США. Действующий президент Дональд Трамп дал распоряжение о передаче власти Джо Байдену.


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