Экс-глава полиции Семея: Самое важное сейчас – сохранить честь семьи

Сейчас из-за беспочвенных обвинений осталось пятно не только на мне и моей семье, но и на всей полиции города Семей.

Недавний скандал, связанный с анонимной жалобой на начальника управления полиции города Семей Максата Зекенова, которого обвинили в вымогательстве денег у личного состава, оставил после себя некоторую недосказанность. Дело в том, что информация эта не подтвердилась, к тому же выяснилось, что полицейский покинул пост по собственному желанию.

Тем не менее, ситуация наложила отпечаток не только на Зекенова и его подразделение, но и на всех сотрудников полиции Казахстана, так как вызвала большой общественный резонанс. О ситуации и своей службе в полиции Зекенов рассказал в интервью.

- Максат, расскажите о себе, своем карьерном пути. Как и где начинали службу?

- Я являюсь коренным жителем города Семей, родился и вырос здесь в семье простых советских людей. Папа работал врачом, а мама - швеей в "Большевичке". Получил образование также в родном городе. В 1993 году я поступил на службу в органы внутренних дел. Начинал работу рядовым оперуполномоченным Затонского отдела полиции, затем перешел в Ленинский РОВД. Неоднократно признавался лучшим оперуполномоченным нашего города. В 1997 году я был назначен заместителем начальника уголовного розыска Ленинского райотдела. Моя карьера начиналась в этом подразделении.

Более 5 лет проработал на этой должности, затем был начальником уголовного розыска этого же отдела полиции. С 2007 года по 2019 года занимал должности начальников Ауэзовского, Затонского, Центрального ОП, а также заместителя начальника УВД города Семей по службе и оперативной работе.

В этих трех отделах я был начальником. Также назначался начальником ОВД Семея по службе, первым замом по оперативной работе. В начале декабря 2019 года приказом министра внутренних дел я был назначен начальником управления полиции города Семей.

Получается, что начиная с 1997 года по сегодняшний день я был на руководящих должностях младшего и среднего руководящего состава. В общей сложности я проработал в системе МВД 27 лет. В 2010 году получил звание полковника полиции. За период моего руководства кадровые перестановки не производил, "команду" свою не собирал, так как ее у меня нет, это можно проследить во всех отделах, где я руководил, везде были разные руководители и сотрудники.

За этот год нами были изъяты из незаконного оборота более 122 кг различных видов наркотических средств, пресечена деятельность более 20 групп, занимающихся сбытом наркотических средств. Задержан ряд квартирных и карманных воров, скотокрадов, мошенников, которые были привлечены к уголовной ответственности и осуждены к различным видам наказаний.

- Почему выбрали эту профессию?

- Могу сказать, что это мое призвание. Я - бывший спортсмен, очень много занимался борьбой. В 90-х я видел, как процветал рэкет, бандитизм. В те годы я как раз пришел в систему органов внутренних дел. На сегодня я не жалею, что столько лет проработал сотрудником полиции.

- За столько лет в системе МВД у Вас наверняка накопилось немало историй, достойных захватывающего криминального фильма. Расскажите без лишней скромности парочку.

- Историй действительно немало. К примеру, мы раскрыли дело трех братьев, жертвами которых стал 21 человек. Преступники получили высшую меру наказания. Это были мои молодые годы, когда я был оперуполномоченным. Дело серийных убийц шумело на весь Казахстан. Одного из них задерживал я лично. В частности, за раскрытие этого дела я и был признан лучшим оперуполномоченным. Также я раскрывал крупные квартирные кражи, разбой, мошенничества. Однажды мы получили оперативную информацию о том, что в нашей стране скрывается некий гражданин Чечни, который находится в розыске в Российской Федерации за совершенные им теракты. Это был мастер спорта по вольной борьбе. Нам удалось его задержать.

Со мной разговаривал генерал МВД РФ, лично просил об организации задержания. После он нас поблагодарил. Эти слова благодарности остались в моей памяти. Серийного убийцу потом экстрадировали в Россию. Это не единственная история, когда нам удалось задержать особо опасных убийц, которые в дальнейшем понесли высшую степень наказания.

За 27 лет работы было много моментов, о которых можно даже книгу написать. Я многое повидал, есть о чем вспомнить.

В начале карьеры мне посчастливилось работать под руководством замечательных людей, которые сейчас уже являются генералами и находятся на заслуженном отдыхе. У меня была действительно хорошая школа, которая воспитала меня в духе патриотизма и повлияла на мое становление как руководителя в органах внутренних дел.

- Расскажите, что вы сделали для своих сотрудников за неполный год на посту главы управления полиции города Семей?

- В 90-х годах следственные подразделения города Семей считались одними из лучших не только в области, но и по республике. Этому свидетельствует то, что многие сотрудники следствия города были и сейчас являются руководителями в разных уголках нашей страны.

В связи с тем, что личный состав следствия и дознания омолодился на 90%, в 2020 году мною было принято решение построить криминалистический полигон для обучения личного состава всем навыкам и азам следственной работы. Данная мысль воплотилась, и на базе Ауэзовского ОП был открыт криминалистический полигон.

И, начиная с июня 2020 года, еженедельно мы проводили занятия с личным составом. Данный полигон соответствует всем требованиям сегодняшнего времени. Я думаю, что со временем это принесет свои плоды и следственные подразделения Семея снова станут лучшими в республике.

Физическая подготовка личного состава должна соответствовать требованиям сегодняшнего времени. С целью повышения морального духа и физической подготовки сотрудников полиции города Семей, в начале 2020 года я ходатайствовал перед акиматом ВКО о выделении денежных средств на производство ремонта спортивного комплекса "Динамо" (борцовский, боксерский залы, тренажерный зал, зоны досуга).

Моя инициатива была поддержана, и благодаря акиму области Даниялу Кенжетаевичу Ахметову и начальнику департамента полиции Сагату Кентаевичу Мадиеву, мы провели текущий ремонт в здании "Динамо". Теперь он соответствует всем требованиям для подготовки личного состава и спецподразделений "СОБР".

После моего назначения буквально через три месяца пошло распространение коронавирусной инфекции. Многие наши сотрудники, как люди, которые находятся в первых рядах в работе с населением, заразились. Поэтому мы решили привести в порядок госпиталь нашего управления полиции, так как провизорные центры города были загружены.

- Считаете ли вы себя открытым для людей? Поддерживали ли связь с населением как руководитель такого важного ведомства?

- В своем послании президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев говорил о принципе "полиции шаговой доступности". Я сразу начал вести страницы в Instagram, Facebook, чтобы показывать людям реальную деятельность нашего управления полиции. Я также всегда вел открытый диалог с населением. Отвечал на все вопросы, отчитывался о проделанной работе, принимал граждан.

Я не говорю, что все в нашей работе идеально, если были какие-то недоработки с нашей стороны, я эти моменты всегда признавал. Мы всегда делали из этого выводы, перестраивали, налаживали работу. Я считаю, что я всегда был открытым перед жителями города Семей.

- Прокомментируйте, пожалуйста, скандальную ситуацию, которая возникла из-за анонимной жалобы на вас в Facebook? Почему вы все-таки покинули службу?

- Как уже было озвучено ранее, департаментом собственной безопасности было проведено служебное расследование. Опрошены все лица, которые были описаны в анонимной жалобе. Эти факты не подтвердились. Доказано, что все это неправда.

Хочу сказать, что это уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации". Сейчас можно написать что угодно о ком угодно. Но должны быть конкретные факты. Но проверка состоялась, и она не выявила никаких противоправных действий с моей стороны. В моем подчинении находилось 946 человек. Здесь осквернили не только мою честь, а почти тысячи человек.

Поэтому я решил, что должен выступить перед народом. Я не оправдываюсь, просто хочу дать разъяснение со своей стороны. А если я промолчу, люди будут думать, что я согласен. Сейчас у казахстанцев возникнет такое мнение, что здесь работают оборотни в погонах. К сожалению, я стал заложником этого неправильного информационного потока. Решение покинуть службу досталось мне непросто, однако, подал рапорт я по собственному желанию.

- Что бы вы хотели сказать в сложившейся ситуации своим коллегам и всем казахстанцам?

- Я считаю, что я работал достойно все 27 лет. Если говорить о той самой "анонимке" - это люди, которым я был неугоден и неудобен. Информация не подтвердилась. Почему они анонимно пишут? Потому что это не соответствует действительности. Во-вторых, у нас столько спецслужб, которые контролируют нашу систему. Есть управление собственной безопасности, не говоря уже о службе ДКНБ, АГДС.

Если бы такие факты были, неужели бы меня не задокументировали? Если они уверены в своей правоте, то могли обратиться в специальные службы и быть опрошены без раскрытия своих анкетных данных. Это просто нелепо. Я надеюсь, что эти лица будут установлены и наказаны.

Сейчас из-за беспочвенных обвинений осталось пятно не только на мне и моей семье, но и на всей полиции города Семей. За годы службы, я считаю, что работал так, чтобы оправдать возложенное доверие наших граждан. Люди меня знают в лицо, многие благодарны. Я считаю сейчас принципиально важным поблагодарить всех своих коллег и товарищей по службе. На сегодня для меня самое важное - сохранить честь и достоинство своей семьи, своего звания, не осквернив чести мундира.

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