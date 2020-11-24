Депутат об экзаменах по ПДД: Cотрудники полиции не могут ответить

В тестах нет вопросов по внешним техническим характеристикам современных автомобилей.

Пересмотреть подходы к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения предложил мажилисмен Дархан Мынбай, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК к министру внутренних дел РК, передает корреспондент zakon.kz.

Как указал Мынбай, по сообщению в СМИ в настоящее время антикоррупционной службой расследуются головные дела по факту незаконной выдачи водительского удостоверения.

Цифры: более 2,5 тысяч незаконных водительских прав, это только по городу Нур-Султан. Есть и другие города. Такие преступления выявлены в других регионах, - сказал он.

"Необходимо пересмотреть существующие правила дорожного движения на предмет актуализации их положения в соответствии с требованиями сегодняшнего времени. Экзаменационные вопросы для кандидатов на водителя так же нужно пересмотреть. В общей массе 1000 вопросов, в каждом тесте 40. Из них нужно правильно ответить, как минимум на 34 вопроса. Многие вопросы так сформулированы, что нужно признать, что даже сами сотрудники дорожной полиции не могут правильно ответить на них", - констатировал депутат.

Также, по его словам, в тестах нет вопросов по внешним техническим характеристикам современных автомобилей.

Вопросы основаны на технических возможностях "Жигули", "Москвичей" и других машин бывшего СССР. Сейчас машины оснащены такими опциями как ABS, SRS, ASC и другие. Нет вопросов, которые определяют знание этих систем или их использование. Вместе с тем, мы считаем необходимым увеличить время, отводимое на практику вождения машины. В отдельных регионах специализированные автодромы и экзаменационные машины морально и физически устарели. В этом деле стоит учитывать и международный опыт. На наш взгляд, здесь есть большие возможности для использования государственно-частного партнерства, - подчеркнул Мынбай.

Он добавил, что также при повторном экзамене лиц, лишенных водительских прав, к ним необходимо предъявлять особые жесткие требования, а не на общих основаниях.

Далее - для того, чтобы таким нарушителям не выдавались страховые полисы, необходимо объединить данные о нарушителях правил дорожного движения в единую базу. Однако есть страховые компании, которые не вошли в эту базу они продолжают выдавать страховые полисы лицам, лишенным водительских прав. Также следует ужесточить требования по сдаче экзаменов по категории D, в которой перевозят пассажирские автомобили, автобусы. При необходимости для этой категории необходимо обязать претендента предъявить особые требования к стажу, возрасту, состоянию здоровья, врач, подписавший справку, должен нести персональную ответственность, - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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