Работающих в сфере обслуживания казахстанцев будут обучать гигиене

Так, в обучение входит профилактика инфекционных и паразитарных, а также профессиональных заболеваний.

Министр здравоохранения РК подписал приказ от 16 ноября 2020 года "Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения", передает zakon.kz.

В декретированную группу населения входят лица, работающие в сфере обслуживания населения и представляющие наибольшую опасность для заражения окружающих людей инфекционными и паразитарными заболеваниями.

В обучение входит профилактика инфекционных и паразитарных, а также профессиональных заболеваний.

В приказе говорится, что они подлежат первичному гигиеническому обучению при поступлении на работу и в дальнейшем с периодичностью один раз в год.

При этом обучение по гигиеническому обучению таких лиц проводится с отрывом от производства.

Обучение проводят физические лица или представителями юридических лиц, имеющих медицинское образование по специальностям «гигиена и эпидемиология».

Физические и юридические лица до начала деятельности по гигиеническому обучению должны уведомить об этом территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Оплата за гигиеническое обучение осуществляется обучающимися самостоятельно, либо работодателем по соглашению сторон.

Гигиеническое обучение работающих в сфере обслуживания проводится по специальным программам гигиенического обучения.





В частности, программа гигиенического обучения включает в себя:

- теоретическое обучение в количестве от 12 до 18 часов, в зависимости от профессии обучающихся;

- экзамен в количестве 2 часов.

Программы обучения соответствуют профессиям декретированной группы населения. При этом не допускается совмещение гигиенического обучения различных групп.

Учебные помещения для проведения гигиенического обучения размещаются в отдельных помещениях в составе многофункциональных зданий или зданий иного назначения.

После прохождения гигиенического обучения проводится экзамен в виде тестовых вопросов, утверждаемых физическими и юридическими лицами, проводящими гигиеническое обучение.

Положительным считается результат тестирования при более 80% правильных ответов.

Результаты экзамена вносятся в журнал учета декретированной группы населения, прошедших гигиеническое обучение.

При положительном результате в медицинскую книжку вносится отметка в виде штампа.

При получении неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца.

После чего физические или юридические лица по запросу территориальных подразделений ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения представляют информацию по гигиеническому обучению.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 ноября).

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