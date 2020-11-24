Горячие новости
Читайте также

Работающих в сфере обслуживания казахстанцев будут обучать гигиене

Так, в обучение входит профилактика инфекционных и паразитарных, а также профессиональных заболеваний.

Фото : puls-zko.kz24 ноября 2020, 14:12

Министр здравоохранения РК подписал приказ от 16 ноября 2020 года "Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения", передает zakon.kz.

В декретированную группу населения входят лица, работающие в сфере обслуживания населения и представляющие наибольшую опасность для заражения окружающих людей инфекционными и паразитарными заболеваниями.

В обучение входит профилактика инфекционных и паразитарных, а также профессиональных заболеваний.

В приказе говорится, что они подлежат первичному гигиеническому обучению при поступлении на работу и в дальнейшем с периодичностью один раз в год.

При этом обучение по гигиеническому обучению таких лиц проводится с отрывом от производства.

Обучение проводят физические лица или представителями юридических лиц, имеющих медицинское образование по специальностям «гигиена и эпидемиология».

Физические и юридические лица до начала деятельности по гигиеническому обучению должны уведомить об этом территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Оплата за гигиеническое обучение осуществляется обучающимися самостоятельно, либо работодателем по соглашению сторон.

Гигиеническое обучение работающих в сфере обслуживания проводится по специальным программам гигиенического обучения.

В частности, программа гигиенического обучения включает в себя:
- теоретическое обучение в количестве от 12 до 18 часов, в зависимости от профессии обучающихся;
- экзамен в количестве 2 часов.

Программы обучения соответствуют профессиям декретированной группы населения. При этом не допускается совмещение гигиенического обучения различных групп.

Учебные помещения для проведения гигиенического обучения размещаются в отдельных помещениях в составе многофункциональных зданий или зданий иного назначения.

После прохождения гигиенического обучения проводится экзамен в виде тестовых вопросов, утверждаемых физическими и юридическими лицами, проводящими гигиеническое обучение.

Положительным считается результат тестирования при более 80% правильных ответов.

Результаты экзамена вносятся в журнал учета декретированной группы населения, прошедших гигиеническое обучение.

При положительном результате в медицинскую книжку вносится отметка в виде штампа.

При получении неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца.

После чего физические или юридические лица по запросу территориальных подразделений ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения представляют информацию по гигиеническому обучению.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 ноября).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты