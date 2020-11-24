Смертельный наезд на школьника в Акмолинской области: за рулем был водитель райакимата

В акимате Аршалынского района Акмолинской области подтвердили, что за рулем сбившей 14-летнего подростка легковушки сидел их сотрудник.

В акимате Аршалынского района рассказали подробности трагического происшествия, когда их сотрудник насмерть сбил школьника, передает zakon.kz.

Напомним, смертельное ДТП произошло 22 ноября около 18.30 в Аршалынском районе на автодороге Аршалы - Ижевское.

В ведомстве подтвердили, что погибший 14-летний Евгений Смола учился в седьмом классе Ижевской средней школы. А за рулем автомобиля находился их 27-летний сотрудник, водитель, пишет Sputnik Казахстан.

22 ноября в 19.00 водитель автомашины Daewoo Nexia при выезде из поселка Аршалы совершил наезд на идущего по проезжей части подростка. Мальчик, как рассказали свидетели, возвращался из металлопроката, где подрабатывал грузчиком, - говорится в сообщении.

Водитель проживает в селе Ижевское в 5 километрах от поселка Аршалы. В тот злосчастный вечер он забрал из гаража служебный автомобиль.

Он сделал это по причине отсутствия возможности выехать на рабочее место к 7.30 (службы такси не работают в данное время). Между тем ему нужно было обеспечить участие руководителя отдела строительства района в еженедельном селекторном совещании. Передвигаясь по автодороге в темное время суток, ослепленный светом фар встречного автомобиля, водитель не увидел идущих по проезжей части людей, - рассказали в акимате.

Подросток-пешеход погиб. По данному факту назначена экспертиза, заведено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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