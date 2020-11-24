Ключи от новых домов вручили жителям Райымбекского района

Для молодых специалистов предусмотрены все условия.

В рамках акции "Тәуелсіздікке тарту: 30 новых объектов за 30 дней", организованной в преддверии Дня Первого Президента и Дня Независимости РК, в Райымбекском районе Алматинской области состоялось торжественное открытие сразу нескольких социально-важных объектов.

Около 2 лет назад, по указу Елбасы Н.А.Назарбаева, в Алматинской области на один район стало больше. После восстановления Райымбекского района, изменился и облик районного центра- села Нарынкол.

Работа идет полным ходом и за два года здесь построили более 100 значимых и инфраструктурных объектов и расширили жилищный фонд. А в следующем году, начнется строительство административных зданий для акиматов сел Текес, Сарыбастау, Шалкоде и Жамбыл.

По поручению главы государства об обеспечении комфортных условий для проживающих, аким региона Амандык Баталов передал в народное пользование сразу 41 дом для очередников и государственных служащих.

Два года назад Елбасы Нурсултан Абишевич принял очень важное решение о разделении района. Этого исторического момента ждали все жители района. За этот период мы направили 17,9 млрд.тенге на развитие района и райцентра. И эта местность стала привлекательной для молодежи снова, - отметил Амандык Баталов.

Особый акцент глава региона сделал на количестве прибывших на родину молодых специалистах. Около 2000 молодых людей, когда-то переехавших в другие города, вернулись в родные края.

Для молодых специалистов предусмотрены все условия, есть работа, благодаря поддержке государства, они получают дома. Мы сегодня обрадовали и поздравили новоселов, вручив ключи от 8 службеных домов и 33 домов для многодетных семей и очередников. И такого жилья будет больше ста, - говорит Амандык Баталов.

Следует отметить, что трехкомнатные дома площадью 80,90,100 кв.метров обустроены всем необходимым. Здесь проведена необходимая инфраструктура, установлена печь на твердом топливе, имеется ванная, санузел и индивидуальная канализационная система.

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