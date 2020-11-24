Полмиллиарда тенге выделят на развитие массового спорта в Алматинской области

Это лишь первый этап реализации Программы развития массового спорта.

В рамках послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева "О развитии массового спорта" в Алматинской области планируют создать сельские, районные, городские федерации массовых видов спорта.

А на развитие массового спорта в регионе в следующем году дополнительно выделят полмиллиарда тенге. Это лишь первый этап реализации Программы развития массового спорта 2021-2025. Об этом в ходе брифинга "JETISÝ MEDIA" рассказал заместитель акима области Рустам Али.

Особый акцент в регионе делают на Послании Первого Президента по развитию спортивной инфраструктуры, в частности строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, которые на особом контроле главы региона Амандыка Баталова. Сейчас в регионе действует 9 спортивных комплексов, еще три, местные власти планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года. А к 2022 году намерены охватить все районы и города области. Так, для жителей региона будет действовать 20 крупных ФОК-ов и начнется строительство 6-ти сельских спортивных комплексов.

В ходе пресс-конференции, руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыт Тенизбаев, председатель общественной палаты Талдыкоргана Виктор Буков, Президент Федерации шахмат Алматинской области Саят Егенбердиев совместно с управлением по вопросам молодежной политики, журналистами, блогерами, лидерами общественного мнения, представителями хореографической сферы и клуба веселых и находчивых, а также общественными активистами презентовали ряд мероприятий для вовлечения молодежи в массовый спорт. Сейчас разрабатывается региональная "Программа развития массового спорта на 2021-2025 годы".

По словам заместителя акима области Рустама Али, данные меры предприняты в первую очередь для создания условий и повышение творческого потенциала молодежи в отдаленных селах, выявление и дальнейшее стимулирование талантливой молодежи в регионе, формирование имиджа и спортивного будущего, а также ликвидация безработной, девиантной и маргинальной молодежи в районах и городах Жетысу.

Регион уделяет особое внимание развитию массового спорта. В этих целях предусмотрено создание Федераций массового спорта "Жетысуской любительской лиги", по таким видам спорта как: футбол, волейбол, баскетбол и др. в 20 районах-городах области и выделено пол миллиарда тенге,- говорит он.

Рассказал о своем проекте и общественный активист, журналист и главный редактор республиканского издания Matrica.kz и руководитель данного проекта – Серик Мамбетов, который занимается вовлечением детей в массовые виды спорта. Его проект АуылФутбол, где основное внимание уделено детям, запущен в сельской местности Жетысу. На собранные спонсорские средства он обеспечивает футболистов необходимым спортивным инвентарем и проводит совернования.

"Проект "АуылФутбол" создан для обеспечения условий сельской молодежи. Сейчас создан фонд "АрманАуыл", который нацелен на сбор средств для дальнейшей поддержки сельских детей", - говорит Серик Мамбетов.

Другие виды вовлечения молодежи отметил и зам главы региона. Среди которых яркий окрас получили танцы. Здесь есть и современная хип-хоп культура. Которая в свое время повлияла на снижение уровня преступности в крупных городах и гетто США. В целях формирования правильного досуга молодежи будут созданы лиги современного танца для подростков и детей школьного возраста Алматинской области чтобы повысить интерес к танцевальному искусству, спорту и другим сферам жизнедеятельности. Следует отметить, что брейк-данс включен в программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

Ну и второе направление развития спорта и культуры в Жетысу - это развитие игр молодежной лиги КВН, где власти планируют создать лигу "Жетысу Жайдарман".

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