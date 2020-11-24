Токаев поручил Цою заняться лечением мальчика, обратившегося к Роналду

Болезнь медленно уничтожает его мышцы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил министру здравоохранения Алексею Цою заняться лечением мальчика, страдающего от дистрофии Дюшшена, передает zakon.kz.

Я переговорил по телефону с Асель (мамой мальчика), обсудили возможные варианты дальнейшего лечения. Договорились что руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области сегодня встретится и окажет содействие по лечению Ансара, - написал Алексей Цой в Facebook.

Ранее мать вместе с ребенком обратились к футболисту Криштиану Роналду с просьбой о помощи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асель & Ансар (@asselya1248)

Диагноз мышечная дистрофия Дюшенна поставили мальчику в 2016 году. Болезнь медленно уничтожает его мышцы. С тех пор мать борется за его жизнь.

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