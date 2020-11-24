2 автомобильных моста открыли в дачных массивах Талдыкоргана

На строительство выделено 595 млн тенге.

В рамках акции 30 новых объектов к 30-летию Независимости под названием "Тәуелсіздікке тарту" у жителей дач "Шайкорган"и "Красный камень" произошло радостное событие.

Состоялось официальное открытие двух мостов через реку Каратал, которое обеспечит жителям населенного пункта безопасное передвижение. Поздравить жителей приехал аким Алматинской области, Амндык Баталов, который вместе с интеллигенцией Жетысу и жителями дач перерезал ленту.

Уважаемые земляки, дорогие талдыкорганцы! Поздравляю вас с завершением важного и нужного для города проекта – введением в эксплуатацию двух новых автомобильных мостов, построенных для обеспечения безопасного движения, как жителей, так и автомобилистов. Это часть масштабной работы, направленной на развитие инфраструктуры дачных массивов и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Хочу отметить, что жизнь в Талдыкоргане улучшается с каждым годом. Если в 2001 году бюджет области составлял 27 миллиарда тенге, то в нынешнее время данная сумма возросла до 760 миллиардов тенге. По этим цифрам можно судить, какая колоссальная работа ведется у нас в Жетысу, - сказал глава региона Амандык Баталов.

Хорошее настроение никто не мог скрывать, особенно народ дачных сообществ. Ведь новые мосты они ждали долго. Жители "Шайкоргана" и "Красного камня" вспоминают, что для того, чтобы перебраться от одного берега к другому берегу Каратала им приходилось рисковать здоровьем и даже жизнью. В связи с этим, в конце прошлого года они обратились к акиму области с просьбой построить им новый автомобильный мост.

Амандык Габбасович, вы выполнили свое обещание. Ваши слова не разошлись с делом. Теперь у нас крепкий, широкий и безопасный мост. Хочу отметить, что наш Талдыкорган становится все больше и комфортнее. Очень радует, что вы обращаете внимание не только благоустройству центра города, но и окраинам. Ежедневно вижу как проводят воду, коммуникации и делают красивее наши дачи, - сказала жительница дачного массива "Шайкорган", Алия Бетебаева.

Старый мост на даче "Шайкорган", через который люди проходили пешком, не уберут. По инициативе Амандыка Баталова его украсят и оставят на память. Необычный вид старого сооружения будет ретро реконструкцией, на фоне которого талдыкорганцы и гости Жетысуского края могут сфотографироваться.

На строительство этих 2-х мостов из местного бюджета выделено 595 млн тенге. Длина мостов-69 метров, а ширина пешеходного тротуара составляет 7 метров. Имеется отдельный тротуар для комфортного передвижения пешим ходом. Несмотря на карантин строительные работы не прекращались и мост удалось сдать на пользование ровно в срок. Мост построили строительная компания "ТеплоРемСтрой".

Отметим, 12 в дачных массивах областного центра в предыдущие годы были успешно решены многие бытовые проблемы. Нет проблем с питьевой водой, электричеством, пассажироперевозками.

Начиная с 2014 года проведена реконструкция порядка 107 км сетей электроснабжения на общую сумму более 553 млн. тенге,в том числе в дачных массивах "Шайкорган" и "Красный камень". В целях защиты территории от талого снега и дождя проведен капитальный ремонт 1,9 км магистрального канала и модернизировано 13 мостов. Параллельно решается многолетняя проблема обеспечения жителей дачных сообществ питьевой водой.

Всего на данном этапе проложено более 62 км сетей для охвата централизованным водоснабжением дач "Мерекелик", "Шайкорган", "Уйтас", "Достык", "Агропромышленник", "Сарыарка". И это не предел, работа в этом направлении продолжается.

Доведен до дачных сообществ и природный газ.

Доступ к голубому топливу на сегодняшний день имеют жители дачных сообществ "Шайкорган", "Уйтас", "Сарырка", "Достык", "Ключи", "Агропромышленник". Работа по созданию комфортных условий проживания для каждого гражданина будет продолжена.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!