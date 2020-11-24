В Китае посвятили песню борцам с COVID-19

Исполнил Линь Бао.

Песня "Несмотря на..." посвящается всем людям, которые ведут борьбу с COVID-19.

Известный казахский писатель Абай говорил, за каждой холодной зимой обязательно наступает теплая весна. Сегодня, когда весь мир сталкивается со второй волной эпидемии коронавируса, многие страны вводят повторный карантин и ограничительные меры. Очень важным является взаимная моральная поддержка между людьми.

Объединенные СМИ "Шелковый путь сегодня" и шанхайская компания по распространению культуры "Хай Синь" совместно подготовили двуязычную песню "Несмотря на..." в поддержку борьбы с COVID-19. Автор слов Лоу Ин, перевод на казахский язык - Максат Нургазы, музыка - Вэй Дун, исполнение - Линь Бао.

Песня "Несмотря на..." является произведением того же автора, который выпустил в марте этого года двуязычную песню "Ангелы в белых халатах". Эта песня была посвящена медикам, которые были на передовой борьбы с эпидемией в Ухане.

Несмотря на то, что еще предстоит пройти большой путь, но мы уже сейчас видим свет в конце этой борьбы.

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