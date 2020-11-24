Сагинтаев взял на личный контроль вопрос с вырубкой деревьев в Алматы

Начальнику ДП поручено обеспечить полноту и объективность рассмотрения дела.

Вопрос с вырубкой деревьев возле Торгового дома "Sulpak" аким Алматы взял на личный контроль, передает zakon.kz.

В ночь на 23 ноября возле ТД "Sulpak" было незаконно спилено 13 деревьев. Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Акиматом города разрешение на вырубку не выдавалось. Оценивается размер нанесенного урона, - написал Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что специализированной природоохранной прокуратурой начато досудебное расследование по ст. 340 УК РК за незаконную порубку. Дело находится в производстве УП Алмалинского района.

Кроме того, начальнику ДП Алматы К. Таймерденову поручено обеспечить полноту и объективность рассмотрения дела с тем, чтобы установить и привлечь к ответственности виновных.

На данный момент установлены подрядчики ТОО "Arena S" (Sulpak) — ИП "Сакура" и "Бурибекова", которые проводили благоустройство территории возле ТД. Руководитель ИП "Сакура" привлечен к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время по ст. 437 КоАП РК. Будем информировать общественность о ходе дела. Данный вопрос находится на моем личном контроле, - резюмировал аким.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вырубку здоровых деревьев в Алматы и дал поручение провести акиму города служебное расследование по этому поводу.

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