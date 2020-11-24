В Талдыкоргане прошла олимпиада памяти журналиста Бейсена Куранбека

Победителям олимпиады будут присуждаться ценные призы и призерам будут вручены дипломы.

В память известного журналиста Бейсена Куранбека в Талдыкоргане прошла областная олимпиада среди педагогов и учащихся школ, сообщает zakon.kz.

На днях определили его победителей.

Так гран-при завоевала Жанзила Исаева преподаватель школы № 5 города Текели. 1 место заняла Лола Конысбаева из Жамбылского района, 2 место удостоились Аспазия Есенбаева из города Талдыкорган и Нурбек Досымханов. Третье место разделили Асет Мадияр из Енбекшиказахского района, Жазира Тезекбаева Балхашский район, Ержан Биржанов Аксуский район.

А среди учеников заняла первое место Алуа Байтлеуова Кербулакский район, 2 место- Айгерим Сембинова, Енбекшиказахский район, 3 место- Диас Елепберген с города Иссык.

По словам организаторов, учебно-методического центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Жетісу дарыны" такие олимпиады популяризуют и пропагандируют творческую деятельность Бейсена Куранбека.

Олимпиада проводилась по трем направлениям: "Жарқ еткен жасын ғұмыр" - Эссе, "Тұлғадан жеткен дара сөз" - мастера слов, "Талантымен танылған тұлға" - мини-проект видеоролика. Работы оценивались компетентным жюри из представителей сферы культуры и искусства, видные государственные и общественные деятели Казахстана.

Победителям олимпиады будут присуждаться ценные призы и призерам будут вручены дипломы.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в канун дня рождения Бейсена Қуранбека.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!