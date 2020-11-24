Горячие новости
Читайте также

В Талдыкоргане прошла олимпиада памяти журналиста Бейсена Куранбека

Победителям олимпиады будут присуждаться ценные призы и призерам будут вручены дипломы.

Фото : пресс-служба24 ноября 2020, 15:48

В память известного журналиста Бейсена Куранбека в Талдыкоргане прошла областная олимпиада среди педагогов и учащихся школ, сообщает zakon.kz.

На днях определили его победителей.

Так гран-при завоевала Жанзила Исаева преподаватель школы № 5 города Текели. 1 место заняла Лола Конысбаева из Жамбылского района, 2 место удостоились Аспазия Есенбаева из города Талдыкорган и Нурбек Досымханов. Третье место разделили Асет Мадияр из Енбекшиказахского района, Жазира Тезекбаева Балхашский район, Ержан Биржанов Аксуский район.

А среди учеников заняла первое место Алуа Байтлеуова Кербулакский район, 2 место- Айгерим Сембинова, Енбекшиказахский район, 3 место- Диас Елепберген с города Иссык.

По словам организаторов, учебно-методического центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Жетісу дарыны" такие олимпиады популяризуют и пропагандируют творческую деятельность Бейсена Куранбека.

Олимпиада проводилась по трем направлениям: "Жарқ еткен жасын ғұмыр" - Эссе, "Тұлғадан жеткен дара сөз" - мастера слов, "Талантымен танылған тұлға" - мини-проект видеоролика. Работы оценивались компетентным жюри из представителей сферы культуры и искусства, видные государственные и общественные деятели Казахстана.

Победителям олимпиады будут присуждаться ценные призы и призерам будут вручены дипломы.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в канун дня рождения Бейсена Қуранбека.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты