В Талдыкоргане прошла олимпиада памяти журналиста Бейсена Куранбека
Победителям олимпиады будут присуждаться ценные призы и призерам будут вручены дипломы.
В память известного журналиста Бейсена Куранбека в Талдыкоргане прошла областная олимпиада среди педагогов и учащихся школ, сообщает zakon.kz.
На днях определили его победителей.
Так гран-при завоевала Жанзила Исаева преподаватель школы № 5 города Текели. 1 место заняла Лола Конысбаева из Жамбылского района, 2 место удостоились Аспазия Есенбаева из города Талдыкорган и Нурбек Досымханов. Третье место разделили Асет Мадияр из Енбекшиказахского района, Жазира Тезекбаева Балхашский район, Ержан Биржанов Аксуский район.
А среди учеников заняла первое место Алуа Байтлеуова Кербулакский район, 2 место- Айгерим Сембинова, Енбекшиказахский район, 3 место- Диас Елепберген с города Иссык.
По словам организаторов, учебно-методического центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Жетісу дарыны" такие олимпиады популяризуют и пропагандируют творческую деятельность Бейсена Куранбека.
Олимпиада проводилась по трем направлениям: "Жарқ еткен жасын ғұмыр" - Эссе, "Тұлғадан жеткен дара сөз" - мастера слов, "Талантымен танылған тұлға" - мини-проект видеоролика. Работы оценивались компетентным жюри из представителей сферы культуры и искусства, видные государственные и общественные деятели Казахстана.
Победителям олимпиады будут присуждаться ценные призы и призерам будут вручены дипломы.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в канун дня рождения Бейсена Қуранбека.
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