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Мужчина с топором в Санкт-Петербурге взял в заложники шестерых детей

Он требует впустить в квартиру жену, взамен согласен выпустить всех детей.

Фото : krasnoyarsk.sm.news24 ноября 2020, 16:53

В пригороде Санкт-Петербурга мужчина взял в заложники нескольких детей, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в российских телеграм-каналах.

Подъем пишет, что мужчина захватил в заложники шестерых детей на ул. Пролетарской в Колпино. Денис Бельтюков выгнал из квартиры жену и заперся в ней с детьми, угрожает убить всех. У него топор.

По данным LIFE SHOT, Бельтюков показывает детей в окна. Источник сообщил, что он сидит на антидепрессантах, сейчас пьян.

На месте работает полиция, с мужчиной ведут переговоры. Он требует впустить в квартиру жену, взамен согласен выпустить всех детей.

Перед захватом Бельтюков, по его словам, уличил жену в измене. В заложниках у него 6 детей, среди них три родных его ребенка. Бельтюков ходит по квартире и держит нож у горла малолетнего ребенка, - пишет Baza.

Жена Дениса рассказал, что они приехали в Колпино из Архангельска три года назад. Бельтюков наблюдался у психолога, принимал антидепрессанты. А недавно прекратил это делать. Несколько дней назад он уже устраивал скандал, приезжала полиция и отпустила Бельтюкова, после того как он успокоился.


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