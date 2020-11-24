Вакцина от коронавируса может оживить нефтегазовые рынки- Минэнерго

Министр напомнил, что нефтегазовая отрасль очень чувствительная на мировые события.

Разработка вакцины от коронавируса поможет оживить нефтегазовые рынки, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

Нефтегазовая отрасль - чувствительная отрасль. Нефть и газ биржевой товар. Поэтому все изменения, которые происходят в мире, они реагируют на цену. Любое событие, которое влияет на общее развитие, как на экономику, так и политические факторы, специфические моменты - все это влияет на цену на нефть, — сказал Ногаев.

Он добавил, что заявления лидеров крупных государств, принятие концептуальных решений непосредственно влияет на формирование цены.

Но вместе с тем, по его словам, в этом году на 5 млн тонн Казахстан снизил добычу во избежание затоваривания резервуаров и остановки месторождений.

Это была необходимая мера в рамках соглашения ОПЕК+. Мы придерживаемся своих договоренностей. Аналитики предполагают, что изобретения вакцины против КВИ, которая разрабатывается во многих странах, даст хороший эффект и активизируется экономическая деятельность. В связи с этим, конечно, мы с опаской оглядываемся на военные конфликты в разных точках мира, но с надеждой смотрим на то, что вакцина будет изобретена, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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