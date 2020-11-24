Более 450 тысяч кв.м. жилья введено в Акмолинской области

В рамках программ "Нурлы жер" и развития окраин в населенных пунктах Акмол и Косшы строятся три 45-квартирных жилых дома.

В регионе быстрыми темпами идет строительство жилья. В период с января по октябрь 2020 года на территории Акмолинской области за счет всех источников финансирования введено 455 тысяч кв.м. общей площади жилых зданий.

Среди районов области к числу лидеров по площади введенного в эксплуатацию жилья относится Целиноградский район, сообщает управление внутренней политики.

Объем строительных работ в районе за 10 месяцев 2020 года составил 18 млрд. 764 млн. тенге. Введено в эксплуатацию более 182 тысяч кв.м. жилья. Всего до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 225 тыс. кв. м.жилья.

В рамках программ "Нурлы жер" и развития окраин в населенных пунктах Акмол и Косшы строятся три 45-квартирных жилых дома.

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство одного кредитного 45-квартирного дома в селе Косшы, 75-квартирного жилого дома в селе Акмол и ведется корректировка ПСД на строительство 26 многоквартирных жилых домов в селе Акмол. Большое внимание в регионе уделяется развитию социальной инфраструктуры. По программе "Ауыл – ел бесігі" в этом году начаты работы по строительству ФОКа в селе Акмол, которые планируется завершить в следующем году. Разработаны проекты на строительство ЦОНа, призывного пункта, налогового управления и административного здания в селе Акмол, - сообщили в акимате района.

Также проходит экспертизу проект строительства Дома культуры на 356 мест в селе Коянды. Проводится корректировка проекта по строительству ФОКа в селе Косшы.

Кроме того, в районе ведется строительство 8 школ и 2 детских садов.

К слову, на сегодня разработана проектно-сметная документация на строительство 3 детских садов на 140 мест в селах Шубары, Арайлы, Тонкерис и ведутся работы по разработке ПСД на строительство школ в 9 населенных пунктах района.

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