В Уральске пополнился автопарк скорой помощи

Стоимость одного такого автомобиля варьируется от 36 до 46 миллионов тенге.

Новые 37 реанимобилей пополнили автопарк скорой помощи в Уральске. Часть из них отправилась в районы области, часть осталась на базе станции скорой помощи города.

Современные автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи жителям города и области. Стоит отметить, что у областной станции скорой помощи есть планы по увеличению и количества бригад.

На сегодняшний день в автопарке скорой помощи имеются 63 автомашины, половина из них уже готовы к списанию из-за сильной изношенности. Именно поэтому сейчас ведется обновление реанимобилей.

Стоимость одного такого автомобиля варьируется от 36 до 46 миллионов тенге. Он оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, экг, дефибриллятором и многим другим оборудованием, чтобы бригада в экстренных случаях могла оказать скорую медицинской помощи.

Пять автомашин отправятся в районы области. Мы планируем закупить еще 20 таких реанимобилей. Сейчас эта работа на стадии заключения договоров. Всего на линию в областном центре ежедневно выезжают 39 бригад. В среднем в сутки поступает 650 вызовов. Необходимо отметить, что порядка 60% автомашин класса С. Это означает, что они полностью укомплектованы спецоборудованием для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, – рассказал директор областной станции скорой помощи Мадияр Утешев.

На подстанции Теректинского района уже есть два автомобиля, но они изрядно устарели. Поэтому сегодня один из новеньких реанимобилей отправится в село Федоровка.

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У нас есть два реанимобиля 2014 и 2016 годов, но они устарели. В этом автомобиле все оборудование современное. Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, – сказала старший фельдшер Теректинского района Гульбаршин Умаргалиева.

В следующем году в регионе планируется увеличить количество бригад, которые ежедневно выезжают на линию. Сейчас недостатка в кадрах на скорой помощи нет, бригады полностью укомплектованы фельдшерами и другими медработниками.

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