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Профсоюзы Алматы будут наблюдателями на парламентских выборах

Территориальное объединение профсоюзов Алматы намерено следить за соблюдением всех норм выборного законодательства страны и вести наблюдение за прозрачностью выборных процессов и в день голосования.

Фото : 24tv.ua24 ноября 2020, 17:30

Территориальное объединение профсоюзов Алматы заявило об участии в выборах депутатов Мажилиса Парламента нового созыва и маслихаты всех уровней в качестве наблюдателей, сообщает zakon.kz.

Как известно, выборы назначены Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на 10 января 2021 года.

Данное решение продиктовано тем, что крупнейшее общественное объединение в Республике Казахстан, отстаивающее права и законные интересы человека труда, не может остаться в стороне от важнейших внутриполитических процессов.

Территориальное объединение профсоюзов Алматы намерено следить за соблюдением всех норм выборного законодательства страны и вести наблюдение за прозрачностью выборных процессов и в день голосования.

Организация, в которую входит 715 первичных профсоюзных организаций мегаполиса, считает, что свобода волеизъявления граждан не должна быть нарушена никаким давлением со стороны представителей работодателей или исполнительных органов.

Единство, справедливость, развитие – главные принципы в деятельности Территориального объединения профсоюзов Алматы. Мы верим, что проявление сопричастности к решению проблемам трудящихся и оказание им поддержки в осуществлении их конституционного права на свободу выбора – это важнейшие общечеловеческие ценности. Уверены, что только основанная на солидарности совместная работа с нашими социальными партнерами позволит добиться значимых успехов в деле сохранения основных демократических ценностей общества, - говорится в обращении Территориального объединения профсоюзов Алматы.


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