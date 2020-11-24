Почему для перевода ТЭЦ-2 в Алматы на газ потребуется пять лет

Нарушать технологически производственный цикл станции нельзя.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев объяснил, почему ТЭЦ-2 в Алматы будет переведена на газ только к 2025 году, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, перевести ТЭЦ на газ технологически сложно, потребуется много времени и работы.

Для того, чтобы выполнить намеченные планы по переводу станции на газ, необходимо провести определенные работы, решить сложные задачи. 2025 год - это окончательный период, когда все восемь комплексов данной станции переведут на газ. В 2022 году планируется перевести два комплекса, в 2023 году еще два, в 2024 года также два и последние два комплекса в 2025 году. Таким образом, вся ТЭЦ будет переведена на газ в 2025 году. Сейчас ТЭЦ-2 подает тепло, мы не можем прерывать (этот процесс) и нарушать технологически производственный цикл данного предприятия, - отметил глава Минэнерго на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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