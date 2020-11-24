Полностью отказаться от газовых баллонов казахстанцы никогда не смогут - Минэнерго

При использовании газовых баллонов следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, сказал министр.

На брифинге в СЦК министр энергетики Нурлан Ногаев ответил на вопрос по поводу того, к какому году казахстанцы смогут полностью отказаться от газовых баллонов, передает корреспондент zakon.kz.

Наверное, от взрывоопасных газовых баллонов окончательно отказаться не получится, потому что отдаленные села, некоторые предприятия до сих пор пользуются данным газом. Наверное, имеется в виду, недавний взрыв, произошедший трагический случай в Нур-Султане. Я выражаю соболезнования семье погибшей девушки. Следственные органы разберутся, в чем причина. Но вместе с тем, хотел бы отметить, что работа и использование газовых горелок, вообще газа, этого сложного технологического устройства сопряжено с высоким давлением и высокими температурами. Возможны взрывы, - сказал министр.

По его словам, неукоснительное соблюдение правил по использованию горелок, газового оборудования, любого технического оборудования, сопряженное с использованием газа требует очень большой ответственности.

В связи с этим я хотел бы обратить внимание, чтобы эти требования были неукоснительно соблюдены. А не так, что авось это меня не коснется, - заключил Ногаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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