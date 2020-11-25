Зачем артистам алкоголь перед концертом и что даст новый закон?

Рассказали организаторы концертов в Казахстане.

В начале ноября Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон о культуре. Они коснулись работы артистов. Теперь им официально нельзя материться, употреблять алкоголь и наркотики до и во время концерта. Ответственность за исполнение закона лежит на организаторах концертов. Корреспондент zakon.kz как раз и поинтересовался у них особенностями проведения концертов и поведением артистов на них, чтобы понять, насколько будут эффективными и полезными поправки.

Первое, что приходит на ум в связи с новым законом - у российской группы Ленинград, предпочитающей вставлять в тексты матерки, будет проблема с выступлениями в Казахстане. А если копнуть дальше, то российские и мировые звезды тоже могут задуматься, есть ли смысл им приезжать в Казахстан. Об этом сообщили в беседе с корреспондентом zakon.kz участники Пнрвого Евразийского ивент-форума в Алматы.

В райдере артиста прописано, что ты, как организатор концерта, должен поставить им бутылку алкогольного напитка. Сейчас получится, что райдер не выполняется или надо теневым образом это делать? Любой привозной артист четко прописывает в райдере, что организатор должен выполнять. Для чего просят алкоголь? Они не напиваются перед концертом. Это делается, чтобы выпить 50-100 грамм, чтобы разогреть голос, энергетически настроить правильно. Но прописывать в законе такое, наверное, не было обязательно, артисты все культурные, не позволяют себе лишнего, - сказал директор казахстанского международного билетного агентства и отечественного концертного агентства Сабит Сулейменов.

Креативный директор, со-основатель концертного агентства из Нур-Султана Санат Шапашов добавляет, что запрет на то, чтобы материться на концертах – правильное решение.

Если не брать в расчет рэперов, рок-музыкантов, то мы и не слышим нецензурные слова. Да и у них очень редко такое бывало, - пояснил Санат.

Другое дело – норма о предупреждении зрителей о фонограмме на концерте. Профессиональный певец, ведущий Турар Рахимберлин пояснил, почему иногда певцы вынуждены петь под фонограмму.

Порой оборудование не позволяет петь вживую на некоторых площадках, приходится использовать фонограмму. И если об этом объявлять, ничего страшного нет, - считает он.

Санат Шапашов как организатор концертов положительно оценивает поправку.

Поправки никак не повлияют, тем более, у нас в Казахстане. Публика просто будет знать, живьем поет человек, или нет. Благодаря им вырастет уровень артистов, и все будут знать, кто работает вживую, а кто – нет. Есть менее популярные артисты, но они всегда работают вживую, принципиально. И рейтинг таких артистов будет расти, что будет выравнивать их с другими артистами, кто поет не вживую, - отметил он.

Сабит Сулейменов недавно в разговоре с известным композитором, музыкантом Ренатом Гайсиным узнал, есть ли у артистов деньги на то, чтобы гастролировать с live-бэндом из 4 человек, которые будут живьем играть, нужно ли будет перекладывать дополнительные расходы на организаторов выступления.

Вывод такой, что не все артисты смогут себе позволить возить группу, особенно в нынешней ситуации, которая сейчас происходит в стране. К этому надо идти, работать живьем, это круто. Как работает той-бизнес? Клиент говорит, что у него мало денег, и зовет только одного артиста и его директора, а везти бэнд, платить он не готов, - пояснил Сулейменов.

Безусловно, сейчас действие поправок оценить невозможно просто потому, что запрещены концерты в привычном формате, даже с ограничениями. Казахстанцы могут провести культурный досуг только в театрах, музеях, библиотеках и кинотеатрах. И только когда начнут проводить тои, концерты в Казахстане, тогда и можно будет оценить все последствия, которые повлекут поправки.

Альберт Ахметов

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