Чистая вода доступна для 85% населения Казталовского района ЗКО

В селах района в этом году на средства местного бюджета вырыты колодцы, очищены и приведены в порядок имеющиеся источники воды и водные сооружения.

По программам "Дорожная карта занятости - 2020", "Нұрлы жер", "Нұрлы жол" и другим в районе ведется строительство объектов и жилых домов, капитальный ремонт дорог. Так, недавно завершился капитальный ремонт 35-километрового участка трассы Чапаево-Жалпактал-Казталовка в рамках программы "Нұрлы жер", передает zakon.kz.

Строительство данного участка трассы позволит жителям района без проблем добираться до областного центра. Благодаря новым дорогам развивается бизнес, создаются новые рабочие места, улучшаются условия жизни у сельчан. По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, прокладываются дороги в самые отдаленные Жанибекский и Бокейординский районы области. Также достигнута договоренность с соседней Саратовской областью РФ о начале строительства прилегающих к границе участков дорог. С нашей стороны будет строиться дорога от Казталовки до границы с РФ, со стороны соседей - дорога от райцентра Александрово-Гайского района до государственной границы. Ремонт приграничной дороги откроет новые перспективы и возможности для взаимного сотрудничества двух соседних государств, - сказал аким области Гали Искалиев.

Обеспеченность населения Казталовского района ЗКО чистой питьевой водой сейчас составляет 85,2%. В селах района в этом году на средства местного бюджета вырыты колодцы, очищены и приведены в порядок имеющиеся источники воды и водные сооружения. В ближайших планах строительство модульной изолированной станции, предназначенной для обеспечения водой сразу нескольких сел. По завершении всех работ планируется довести уровень обеспеченности централизованной питьевой водой жителей района до 100%. Также в районе проводятся очистительные работы на 12 плотинах в 11 населенных пунктах, перегоняется вода в озера, расположенных в 8 селах, готовится к сдаче в эксплуатацию водопровод Сарыузен-Караоба, вырыт Фурмановский канал - Кособа-Ащысай-Карасу.

Население района с уверенностью смотрит в будущее и выражает благодарность акиматам области и района за проводимую работу, за улучшение условий жизни на селе. Капитально отремонтирована местная школа им. А.Байтурсынова в селе Болашак Болашакского сельского округа в рамках госпрограммы "Дорожная карта занятости-2020". Здание 1988 года постройки ни разу не видело капремонта, кровля протекала, возникала аварийная ситуация. ТОО "Жиенбай" в срок завершило ремонт школы.

В селе Копкутир установлена мачта для мобильной связи интернета. Из 48 населенных пунктов района 7 сел подключены к 3G, 4G интернет-связи. В этих крупных населенных пунктах проживает 51% населения района. В ближайшее время будут подключены к интернету еще 10 сел Казталовского района.

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