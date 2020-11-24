Отключение света в шести областях объяснили в Минэнерго

20 ноября на время без света остались Жамбылская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Карагандинская, Кызылординская области, а также города Алматы и Шымкент.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев объяснил причину отключения электричества в шести областях и двух городах 20 ноября, передает корреспондент zakon.kz.

Это все техника, в любой момент могут быть непредвиденные ситуации. Касательного этого случая - произошла разбалансировка между энергосистемой Узбекистана и Единой энергетической системой Казахстана. Благодаря профессионализму наших энергетиков, в частности работников системного оператора "KEGOC", нам удалось в кратчайшие срок, в течение 17 минут, устранить эти неполадки, - пояснил Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Повторное отключение электричества произошло и на следующий день. По словам министра, причины - обрыв проводов.

Комитет энергетического атомного надзора ежегодно проводит работы по готовности к отопительному сезону, данные предприятия прошли все необходимые процедуры, получили паспорта готовности. Специалисты сейчас расследуют, но предварительная причина - предыдущее отключение из-за балансировки с Узбекистаном негативно повлияло на техническую часть и материалы, которые транспортируют электроэнергию. Может быть поэтому и произошел сбой, - уточнил Нурлан Ногаев.

Напомним, 20 ноября на время без света остались Жамбылская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Карагандинская, Кызылординская области, а также города Алматы и Шымкент.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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