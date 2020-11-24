Ученые определили самый ранний признак COVID-19

Сухость и неприятные ощущения в носу возникают задолго до потери вкуса и обоняния и могут служить предупреждением о заражении.

Испанские ученые обратили внимание на самые ранние признаки COVID-19 − сухость и неприятные ощущения в носу, которые возникают у заразившихся коронавирусом до потери обоняния и вкуса, передает zakon.kz со ссылкой на medRxiv.

Отмечается, что изменение или полную потерю запаха и вкуса отмечают примерно 80% больных COVID-19. Ученые связывают это с поражением эпителия носоглотки.

В частности, мишенями для SARS-CoV-2 служат бокаловидные клетки, разбросанные по эпителию дыхательного и кишечного трактов. В носоглотке эти клетки продуцируют муцины − главный компонент слизи, которая выделяется, чтобы защитить дыхательные пути от проникновения вирусов.

Специалисты из университета Барселоны предположили, что потеря обоняния при коронавирусе связана с тем, что пораженные вирусом бокаловидные клетки перестают выделять слизь, которая необходима молекулам, отвечающим за запахи, чтобы прилипать к соответствующим рецепторам.

Ученые провели исследование в группе из 35 пациентов с легкой формой COVID-19, отмечающих потерю обоняния, а также параллельно − в контрольной группе здоровых людей аналогичного возраста и пола.

Около 70% пациентов из группы с коронавирусом на ранних стадиях заболевания заявили, что ощущают сухость в носу, а половина участников жаловалась на чувство, будто им сделали промывание носа.

Симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса, которая в итоге проявилась у 80-85% зараженных.

Как объяснили авторы исследования, необычные ощущения в носу связаны с тем, что попадание вируса в респираторный эпителий вызывает его высыхание. Это также снижает обонятельную чувствительность.

Кроме того, вирусная инфекция может вызвать и прямое повреждение эпителия носоглотки.

По мнению ученых, результаты их работы очень важны для раннего выявления инфекции, особенно у тех, у кого она протекает в легкой или бессимптомной форме.

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