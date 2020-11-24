Сбежавший из психбольницы сексуальный маньяк изнасиловал новую жертву

Разыскиваемый является особо опасным преступником.

Сбежавший из ярославской психиатрической больницы маньяк Александр Новиков совершил новое преступление в городе Иванове, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Полиция разыскивает вооруженного ножом мужчину 50 лет, европейской внешности, высокого роста, худощавого телосложения, но физически крепкого. У подозреваемого редкие седые волосы, зачесанные назад, на левой щеке родинка. На момент совершения преступления был одет в куртку с капюшоном серо-зеленого цвета, сапоги, брюки темного цвета.

Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста").

Разыскиваемый является особо опасным преступником. Он сбежал из психиатрической клиники в Ярославле 29 июля. Его туда поместили по решению суда, назначившего принудительные меры медицинского характера за совершение преступления против половой неприкосновенности.

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