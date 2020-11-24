Сегодня на ферме продолжаются ремонтные работы и монтаж доильного оборудования.

Две тонны молока в сутки будет производить новая молочно-товарная ферма в Акмолинской области, передает zakon.kz.

В молочно-товарную ферму при предприятии "Milk Product" в селе Бозайгыр Шортандинского района завезены 123 головы КРС симментальской породы из Германии. После отела производственная мощность составит две тонны в сутки, сообщает управление внутренней политики со ссылкой на ИА "Aqmola News".

Сегодня на ферме продолжаются ремонтные работы и монтаж доильного оборудования.

В этом году мы завезли симментальскую породу нетели в количестве 123 головы. Уникальность этой породы в том, что она выносливая, неприхотливая и по качеству молока у нее плотность и жирность хорошие показатели. Производственная мощность на данном этапе будет около двух тонн в день молока, но в перспективе всё это будет увеличиваться. Сырье будет отвозиться на наш цех переработки, – рассказал управляющий фермой Данияр Есетов.

Сегодня на предприятии трудятся порядка 12-15 человек. Все рабочие – местные жители села Бозайгыр Шортандинского района. По словам Есетова, как только запустится доильный цех, дополнительно будут нанимать доярок.

Обучение постоянно проводится. Мы контактируем с аграрным университетом города Нур-Султан. Приезжают много специалистов с Германии, Украины проводят мастер-классы, – добавил Данияр Есетов.

К слову, на этом предприятие останавливаться не собирается.

В планы на 2021 год мы бы хотели построить еще один ангар на 600 голов единовременного содержания и перевести сюда переработку, поставить цех переработки, производства, линейку расширить именно молочной продукции, – добавил управляющий.

Продукцию компании можно найти на полках магазинов городов Нур-Султан, Караганда, Петропавловск и Кокшетау.

К слову, в области начата работа по реализации 4 крупных проектов молочно-товарных ферм с периодом реализации 2020-2022 гг. Реализация указанных проектов обеспечит дополнительное производство молока в объеме 40 тыс. тонн в год.

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