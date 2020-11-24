В Кремле объяснили, почему Путин не привился российской вакциной

Путин не может выступать в качестве добровольца, являясь главой государства, говорят в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин не привился от коронавируса российской вакциной, поскольку масштабная вакцинация еще не началась, а Путин не может выступать в качестве добровольца, так как он глава государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Президент не может же несертифицированную вакцину использовать. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом, - отметил Песков на вопрос журналистов, почему Путин до сих пор не решился привиться от COVID-19.

На прошлой неделе Путин выступил на саммите БРИКС и заявил, что российские вакцины от коронавируса являются безопасными.

Российские вакцины есть, они работают, работают эффективно и безопасно, - подчеркнул он.

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