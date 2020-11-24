В Казахстане растет число нуждающихся в трансплантации органов

Почти 3,5 тысяч человек ждут своей очереди на пересадку почек, печени, сердца и легких.

В Казахстане стремительно растет количество нуждающихся в трансплантации органов. По республике своей очереди на пересадку почек, печени, сердца и легких ждут почти 3,5 тысяч человек, передает zakon.kz.

Согласно материалу AlmatyTV, между тем, с начала года специалисты провели всего две операции.

Из-за гемодиализа у меня постоянно повышается артериальное давление, идет нагрузка на сердце и печень, весь организм страдает. Это ведь искусственная почка. Этот аппарат выводит из крови все, что нужно и не нужно, в том числе витамины, креатинин, мочевину, - рассказал ожидающий 10 лет новую почку Кенжегали Рысмендиев.

Сегодня тысячи казахстанцев остро нуждаются в пересадке органов. Счёт у таких пациентов идёт ни на дни, а на часы. Самое сложное найти донора, но и это еще не стопроцентное спасение. Прежде необходима совместимость группы крови и резус-фактора.

На сегодня в листе ожидания органов числятся около трех с половиной тысяч казахстанцев. Среди них свыше трех тысяч человек ждут пересадку почек, 136 - печени и почти 150 нуждаются в срочной трансплантации сердца и легких. С начала года, не дождавшись донорства, умерли 257 человек.

С начала года в нашей стране провели всего две операции по пересадке органов - это только трупное донорство. Причина - в отсутствии доноров. А коронавирус усложнил и без того непростую ситуацию.

За историю Казахстана проведены более 1800 трансплантации, из них каждый пятый - это был орган от посмертного донора. К сожалению, эта пропорция не соответствует общемировой тенденции, где более 70% используется органы посмертного донорства, - сообщил директор республиканского Центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Адил Жумагалиев.

Проблема дефицита донорства существовала и раньше, но с принятием нового Кодекса "О здоровье" эта проблема приобрела ещё более серьёзный характер. Дело в том, что с 2009 года в стране действовала презумпция согласия. Это означало, что если при жизни человек не отказывался от использования его органов для пересадки, то в случае его смерти врачи оставляли за собой это право. Но с принятием новых поправок в Законе согласие отменили.

Нуждающихся очень много в нашей стране и количество их растет. Но вы знаете, когда мы рассматривали Кодекс "О здоровье" и системе здравоохранения, этот вопрос очень широко обсуждался общественностью. Было очень много противников тому, чтобы была презумпция согласия. То есть и мы вот в этом законопроекте это отменили, к сожалению, - отметила депутат Мажилиса Парламента РК, доктор медицинских наук Зауреш Аманжолова.

Если в Казахстане число нуждающихся в трансплантации органов стремительно растёт, то к примеру, в Белоруссии проблем с донорством вообще не существует. Поскольку в республике действует презумпция согласия. Там даже для пересадки разрешено использовать органы несовершеннолетних. По нашему законодательству нужно обратиться в поликлинику по месту проживания и зарегистрировать согласие или дать разрешение на изъятие органов через портал правительства Egov.

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