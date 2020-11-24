Глава ДЧС Кызылординской области погиб в 48 лет

Он был руководителем региональных департаментов с 2015 года.

Начальник ДЧС Кызылординской области Багдат Данилов умер в возрасте 48 лет, передает zakon.kz со ссылкой на страницу МЧС Казахстана в Instagram.

Коллектив МЧС РК ​выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с скоропостижной кончиной начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Данилова Багдата Жумаевича, - значится в сообщении.

​Данилов Багдат Жумаевич родился 31 марта 1972 года в селе Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области.

С 1990 года работал в органах гражданской защиты.

С 2015 по 2020 год работал начальником ДЧС Жамбылской области. С июня 2020 года до сегодняшнего дня - начальником ДЧС Кызылординской области. Полковник гражданской защиты был почетным уважаемым человеком. За много лет службы многократно с честью был награжден медалями, нагрудными знаками.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!