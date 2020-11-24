Глава ДЧС Кызылординской области погиб в 48 лет
Он был руководителем региональных департаментов с 2015 года.
Фото : Instagram24 ноября 2020, 21:55
Начальник ДЧС Кызылординской области Багдат Данилов умер в возрасте 48 лет, передает zakon.kz со ссылкой на страницу МЧС Казахстана в Instagram.
Коллектив МЧС РК выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с скоропостижной кончиной начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Данилова Багдата Жумаевича, - значится в сообщении.
Данилов Багдат Жумаевич родился 31 марта 1972 года в селе Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области.
С 1990 года работал в органах гражданской защиты.
С 2015 по 2020 год работал начальником ДЧС Жамбылской области. С июня 2020 года до сегодняшнего дня - начальником ДЧС Кызылординской области. Полковник гражданской защиты был почетным уважаемым человеком. За много лет службы многократно с честью был награжден медалями, нагрудными знаками.
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