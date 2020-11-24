Ученые обнаружили вещества, блокирующие вирусы

Некоторые ингибиторы способны заблокировать проникновение вирусов клетки, в том числе SARS-CoV-2.

Специалисты Университета Женевы в Швейцарии обнаружили вещества, способные блокировать проникновение в клетки вирусов, таких как SARS-CoV-2. Исследование ученых было опубликовано в журнале Chemical Science, передает zakon.kz.

Известно, что многие вирусы для проникновения внутрь клеток используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами − аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.

Авторы исследования проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае с коронавирусом.

Для этого были проведены тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток.

Как выяснилось в ходе работы, некоторые ингибиторы в 5000 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!