Ученые обнаружили вещества, блокирующие вирусы
Некоторые ингибиторы способны заблокировать проникновение вирусов клетки, в том числе SARS-CoV-2.
Специалисты Университета Женевы в Швейцарии обнаружили вещества, способные блокировать проникновение в клетки вирусов, таких как SARS-CoV-2. Исследование ученых было опубликовано в журнале Chemical Science, передает zakon.kz.
Известно, что многие вирусы для проникновения внутрь клеток используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами − аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.
Авторы исследования проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае с коронавирусом.
Для этого были проведены тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток.
Как выяснилось в ходе работы, некоторые ингибиторы в 5000 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп.
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