Жители Уральска жалуются на вонь и крыс

В нескольких метрах от жилых домов сотрудники рынка организовали стихийную свалку.

Жители Уральска жалуются на крысиные набеги, собачьи своры и невыносимую вонь, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, в нескольких метрах от жилых домов выросла стихийная свалка. Отходы приносят с центрального рынка. Люди много раз обращались в акимат.

Здесь вонища, грязища, все разлетается, этот рынок без конца сюда таскает сюда свой мусор. Мы жильцы 1 пакетик от силы несём сюда, а они тележками возят сюда. Надо меры какие-нибудь принять уже, - сообщила местная жительница Алла Подошовкина.

Детей не выпустить никуда. Я отец 4 детей, не могу детей выпустить. Примите меры о переносе свалки, лучше мы будем за 2 квартала носить мусор, чем так страдать, - говорит местный житель Замир Сигизов.

На минувшей неделе убрали один контейнер. Дальше обещают установить камеры видеонаблюдения, чтобы штрафовать предпринимателей, облюбовавших мусорную площадку во дворе жилого дома.

Каждую неделю проводим рейдовые выезда на центральные рынки с отделом предпринимательства и МПС. Но результат оставляет желать лучшего. Но сейчас возле этих площадок мы начали устанавливать камеры наблюдения. И привлекать злостных нарушителей, предпринимателей, - заявил глава отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

За минувшую неделю полицейские уже выписали пять "мусорных" протоколов уральским предпринимателям. За организацию стихийной свалки предусмотрен крупный штраф.

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