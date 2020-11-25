Байден призвал США к объединению

Он отметил, что выборы президента США уже завершились.

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден выступил с призывом отказаться от партийных разногласий в США, передает zakon.kz.

Настало время отказаться от партийных разногласий и риторики, направленной на демонизацию друг друга, - написал Байден в Twitter.

Он отметил, что выборы президента США уже завершились в стране, поэтому всем стоит объединиться.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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