Байден призвал США к объединению
Он отметил, что выборы президента США уже завершились.
Фото : zimbio.com25 ноября 2020, 00:17
Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден выступил с призывом отказаться от партийных разногласий в США, передает zakon.kz.
Настало время отказаться от партийных разногласий и риторики, направленной на демонизацию друг друга, - написал Байден в Twitter.
Он отметил, что выборы президента США уже завершились в стране, поэтому всем стоит объединиться.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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