Число жертв при взрыве в кафе Нур-Султана увеличилось до двух

На месте происшествия спасатели обнаружили 35 газовых баллонов, что противоречит правилам пожарной безопасности.

Число погибших в результате взрыва газового баллона в одном из столичных кафе возросло до двух, передает zakon.kz.

Согласно информации AlmatyTV, в отделении реанимации скончался 24-летний парень, которого вызволили из-под завалов. Последние два дня он находился в крайне тяжелом состоянии.

Еще двое пациентов пока остаются в реанимации.

У пациента была тяжелая мозговая травма с ушибами головного мозга. На момент поступления пациент был осмотрен специалистами многопрофильной больницей №2 и специалистами Наццентра нейрохирургии. Однако несмотря на все проводимые лечебные мероприятия, пациента спасти не удалось, - сообщила пресс-секретарь городского Управления общественного здравоохранения Айгерим Ардаккызы.

Напомним, что на прошлой неделе на объекте общепита в микрорайоне Чубары прогремел мощный взрыв. В результате ЧП пострадали порядка 30 человек, погибла 52-летняя женщина - сотрудница кафе. Повреждены также три автомобиля, припаркованные возле заведения. На месте происшествия спасатели обнаружили 35 газовых баллонов, что противоречит правилами пожарной безопасности. После трагедии на столичных объектах общепита усилили проверки.

Семье погибшей женщины столичный акимат выплатит 1 млн тенге.

По данным хозяев заведения, все пострадавшие были работниками кафе. Клиентов в момент ЧП не было.

В полиции уже завели уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Виновника могут осудить на семь лет.

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