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СМИ: США устроили "ракетный сюрприз" для России в Крыму

По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии.

Фото : РБК25 ноября 2020, 08:19

Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Они выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишет Forbes, "произошло всего за несколько часов".

По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии. В Forbes считают, что стрельбы HIMARS в Румынии стали "ракетным сюрпризом" российской группировки в Крыму.

Огромная скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу. По мнению автора материала, данные учения являются важным поворотным моментом для американской армии в Европе, поскольку с 2006 года таких РСЗО у Пентагона в Старом свете не было.


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