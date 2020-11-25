Платная дорога Уральск - Актобе будет бесплатной для частных легковушек

Оплата за проезд будет производиться безналичным способом, по предоплате.

Главные преимущества платных дорог обсуждали на общественных слушаниях, прошедших в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, сообщает zakon.kz.

Как отмечают специалисты, участки платных дорог более безопасны, регулярно ремонтируются и по характеристикам дорожного полотна и придорожной инфраструктуры являются более качественными.

Вопрос платности дорог стал актуальным для жителей западных регионов респубилки. Государство в рамках программы "Нурлы жол" и проекта возрождения Великого Шелкового пути строит современные безопасные дороги и для их дальнейшего качественного содержания в регионе постепенно планируется вводить открытую систему платности проезда.

Транспортная артерия, соединяющая города Уральск и Актюбинск, а также еще более 20 сельских населенных пунктов Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, также скоро станет платной. Точнее – участок шоссе протяженностью 281 километр, построенного с применением новейших технологий и по современным международным стандартам безопасности.

Здесь уже в тестовом режиме запускается программно-аппаратный комплекс который позволит обеспечить высокий уровень безопасности дорожного движения и регулярное обслуживание дороги, ее покрытия и сопутствующей инфраструктуры.

О нововведениях и принципах работы новейшей системы обеспечения безопасности местному населению на общественных слушаниях в Хобдинском, Чингирлауском и Сырымском районах Актюбинской и Западно-Казахстанской областей рассказали представители АО "НК "Казавтожол".

Они сообщили, что на участке дороги Уральск-Актобе уже установлены 3 арки контроля и центр работы с клиентами, которые будут работать в пилотном режиме. Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения, ситуацию на дороге и т.д.

При этом, на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система платности. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и заторов, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.

Оплата за проезд будет производиться безналичным способом, по предоплате. Кроме того, предусматривается оплата по факту, то есть, путем гашения задолженности за проезд. Это тоже часть политики безопасности, ведь водителям не нужно будет отвлекаться от управления транспортом.

Стоит подчеркнуть, что владельцы частного легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Уральск-Актобе бесплатно. Плата за проезд будет взиматься только с коммерческого грузового автотранспорта. Собранные средства обеспечат не только самофинансирование дороги, но и содержание собственной сервисной службы, которая будет поддерживать высокий уровень безопасности на дороге.

В частности, сервисная служба будет осуществлять круглосуточное патрулирование дороги, оказывать помощь водителям при возникновении технических и иных проблем, оперативно устранять дефекты дорожного покрытия, мачт освещения, дорожных знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфраструктуру от мусора, грязи и снега, следить за работой систем безопасности и оповещения водителей, а также активно внедрять новые системы обеспечения безопасности дорожного движения.

С внедрением аппаратно-программного комплекса платный участок дороги Уральск-Актобе станет намного комфортнее и безопаснее по сравнению с обычными автодорогами.

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