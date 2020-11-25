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Скачок смертей от КВИ и пневмонии зафиксирован в Казахстане

От коронавируса скончались 5 человек, от пневмонии - 4.

Фото : акимат Атырау25 ноября 2020, 09:20

За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии умерли 9 человек, передает zakon.kz.

От коронавируса скончались 5 человек, от пневмонии - 4.

Всего с начала пандемии от коронавируса умер 2001 человек, от пневмонии с признаками КВИ с 1 августа зарегистрировано 432 смерти.


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