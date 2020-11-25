Сбивший пешехода помощник Турсынбека Кабатова задержан за пьяную езду

Мама погибшего не понимает, почему артист до сих пор не понес наказание.

Помощник комика Турсынбека Кабатова снова попал в полицейские сводки. Об этом пишет Kokshetau Asia, передает zakon.kz.

Теперь, по информации портала, он был арестован за превышение скорости и управление автомобилем в нетрезвом виде. Сообщается, что он управлял Cadillac Escalade, который принадлежит Молдир Мукановой - супруге комика.

В октябре 2020 года Турсынбек Кабатов прокомментировал смертельное ДТП со своим авто, которое произошло в 2019 году. Тогда за рулем автомобиля находился его помощник, который сбил насмерть 34-летнего пешехода на трассе Темиртау - Нура - Нур-Султан. К тому моменту мужчина был лишен водительских прав. Однако это не помешало ему оформить страховой полис на автомобиль, где помимо него были вписаны сам Кабатов и его родной брат.

Мама погибшего не понимает, почему артист до сих пор не понес наказание, так как по ее словам, комик знал, что человек, которому он доверил свой автомобиль, лишен прав, и как владелец машины должен нести ответственность за это.

Я ранее видел его права, но не знал, что на тот момент его их лишили. Он не говорил мне. У него была машина, но на тот момент, возможно, сломалась. Я ему и разрешил, - пояснил тогда Кабатов.

По его словам, после аварии стало известно, что вина лежит и на погибшем, якобы он был в подвыпившем состоянии и выбежал на дорогу.

Потом я сказал тому парню, что надо брать на себя ответственность, я не буду вмешиваться. Некоторые говорят, что Турсынбек дал денег, Турсынбек все решил. Но я ни с кем не говорил, не общался. Я не вмешивался в дело. Я только ответил на вопросы, которые мне задали. Сейчас распространяется разная информация. Да, если меня винят в том, что меня там не было, но машина моя, то я прошу прощения. Но меня не было в машине, - сказал Кабатов в видеообращении в Instagram.

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