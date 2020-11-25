Новый репродуктор КРС появился в Жамбылской области благодаря АКК

Сейчас в хозяйстве работают 35 человек, средняя зарплата – 130 тысяч тенге.

Тысячу голов крупного рогатого скота породы Ангус закупило в Ирландии хозяйство "Jambyl Et MS" из Жамбылской области. Благодаря финансированию АО "Аграрная кредитная корпорация", "дочки" НУХ "КазАгро", в регионе появился новый репродуктор КРС.

Фермеры восстановили две заброшенные фермы, административный корпус и навесы для летнего содержания скота. Важную роль в реализации инвестпроекта сыграла АКК.

На реализацию проекта нам нужно было 1,5 млрд тенге. Мы обратились за поддержкой в АКК. Получив необходимые средства в 1,1 млрд тенге и добавив свои 400 млн тенге, мы принялись за работу, – рассказал замдиректора хозяйства Бахыт Искалиев.

Заём выдали на 10 лет под 6% годовых. Хозяйство завезло в регион породистых коров, купило технику и оборудование. В будущем компания планирует увеличить поголовье до 6-7 тысяч голов скота. По словам Бахыта Искалиева, Ангус считается одной из самых мясных пород и пользуется спросом у фермеров.

Директор филиала АКК по Жамбылской области Нургали Сейтбеков напомнил, финансирование отрасли дает мультипликативный эффект.

Появляются новые предприятия, создаются рабочие места. Малый и средний бизнес развивается, что видно на примере "Jambyl Et MS", – отметил он.

Сейчас в хозяйстве работают 35 человек, средняя зарплата – 130 тысяч тенге. Если планы по расширению воплотятся в жизнь, то и количество сотрудников тоже вырастет.

Всего за последние 5 лет, благодаря финансированию АКК, в стране созданы свыше 10 тысяч новых рабочих мест. Только в 2019 году по развитию мясного животноводства средства получили 442 проекта на 10,5 млрд тенге. За текущий год АКК профинансировала создание семи племенных хозяйств по всей стране, в результате выросли поголовье скота и качество мясной продукции.

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