Богатейший человек мира назвал продуктивное количество часов сна

Миллиардер отметил, что любит читать газеты, завтракать с детьми перед тем, как они пойдут в школу, и это время играет важное значение в жизни.

Глава Amazon Джефф Безос рассказал о своей повседневной жизни и о том, как он принимает решения, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Безос придает большое значение качественному сну. Влияние на принятие решений оказывает ранний отход ко сну и раннее пробуждение.

Я предпочитаю спать, если только не путешествую в разных часовых поясах. Иногда получить восемь часов невозможно, но я очень сосредоточен на этом, и мне нужно восемь часов. У меня больше энергии. Мое настроение хорошее. За что вам, как руководителю высшего звена, действительно платят деньги? Вам платят за принятие небольшого количества качественных решений. Ваша задача - не принимать тысячи решений каждый день, - говорится в отрывке из книги Invent & Wander.

Он привел пример четырехчасового сна в сутки, при котором в запасе имеются 16 продуктивных часов.

Значит, у меня на 33% больше времени для принятия решений. Если я собирался принять, скажем, сто решений, то теперь могу принять еще тридцать три. Действительно ли это стоит того, если качество этих решений может быть ниже, потому что вы устали или ворчите. Таким образом, качество важнее количества, когда речь заходит о принятии решений в бизнесе, - написал он.

Еще одна вещь, которая, по словам Безоса, имеет значение - это расшифровка того, какое решение принимается.

Есть два типа решений. Есть решения, которые необратимы и очень последовательны; мы называем их односторонними дверями. Их нужно делать медленно и осторожно. Я часто оказываюсь в Amazon, выступая в качестве главного управляющего замедлением процесса решений. Я хочу, чтобы его проанализировали еще семнадцать раз, потому что это очень важно и необратимо, - рассказал он.

Кроме этого миллиардер отметил, что любит читать газеты, завтракать с детьми перед тем, как они пойдут в школу, и это время играет важное значение в жизни.

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