Главного врача Атырауской области сменили в седьмой раз
Вновь назначенным главврачом стал Амантай Жумагалиев.
Фото : azh.kz25 ноября 2020, 10:47
В Атырауской области снова поменяли главного санитарного врача, сообщает zakon.kz.
По информации издания "Ак Жайык", им стал уже побывавший на этом посту Амантай Жумагалиев, параллельно занимающий и.о. руководителя государственного департамента санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской области.
Его предшественник Асылбек Шаров, который в августе был представлен тогдашний замакимом Нурланом Таубаевым, по собственному заявлению вернулся в свою родную Мангистаускую область.
Стоит отметить, что с начала пандемии COVID-19 в регионе поменялись 7 главных санитарных врачей.
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