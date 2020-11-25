Главного врача Атырауской области сменили в седьмой раз

Вновь назначенным главврачом стал Амантай Жумагалиев.

В Атырауской области снова поменяли главного санитарного врача, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Ак Жайык", им стал уже побывавший на этом посту Амантай Жумагалиев, параллельно занимающий и.о. руководителя государственного департамента санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской области.

Его предшественник Асылбек Шаров, который в августе был представлен тогдашний замакимом Нурланом Таубаевым, по собственному заявлению вернулся в свою родную Мангистаускую область.

Стоит отметить, что с начала пандемии COVID-19 в регионе поменялись 7 главных санитарных врачей.

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