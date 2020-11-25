Из Алматы депортировали россиянина с просроченной ПЦР-справкой

Он прилетел из Турции.

Из международного аэропорта Алматы был депортирован россиянин с просроченной ПЦР-справкой, сообщает zakon.kz.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, за 24 ноября в Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Египта, Турции, Кореи, ОАЭ, РФ, Грузии, Польши, Узбекистана, Кыргызстана и Германии.

Из 1 420 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 328 человек, без справок прибыло 91 человек - граждан РК.

В том числе:

- в аэропорт Нур-Султана - 4 рейса, 191 пассажир, со справками - 184, без справок - 7;

- в аэропорт Алматы - 9 рейсов, 1229 пассажиров, со справками - 1145, без справок - 84.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа у одного пассажира выявлена коронавирус.

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Кроме того, гражданин России, прибывший авиарейсом из Турции, депортирован из аэропорта Алматы в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19.

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