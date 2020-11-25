Секты запугивают людей скорым концом света, проклятием в случае отказа вступить в их ряды

Некоторые нетрадиционные течения совершают противоправные деяния в отношении своих адептов.

Попав в ту или иную секту, человек может стать нарко-, алкоголезависимым, новичков в сомнительных религиозных организациях могут толкнуть на преступления или потребовать передать им свое имущество. Оказаться в такой яме очень легко, но выйти оттуда чрезвычайно сложно. Для приручения новых членов организации лидеры-сектанты могут прибегнуть к любым ухищрениям, вплоть до противозаконных действий и шантажа, сообщает zakon.kz со ссылкой на kazislam.kz.

Сегодня в нашей стране наблюдается стабильная религиозная ситуация. Но тем не менее имеют место быть важные события, требующие принятия незамедлительных решений. В их числе – сохранение народа от негативного влияния нетрадиционных религиозных течений.

Если ранее они назывались сектами, то сейчас – новыми религиозными течениями, нетрадиционными религиозными объединениями. Секта по своему определению, это закрытые, замкнутые течения, противостоящие государственным традиционным принципам. Секта представляет собой социальное, мировоззренческое, традиционное противостояние, отличается тем, что безоговорочно считает свои действия верными.

Сектам свойственны беспрекословная вера в то, что они являются божьими избранниками, замкнутость, преданность своим обрядам, равенство всех членов. Также им свойственны навязывание людям своего мнения, недопущение свободы мыслей, насилие, овладение сознанием, имуществом человека, даже недопустимые действия, несущие угрозы его личной жизни.

Внутри себя по степени опасности они делятся на деструктивные и тоталитарные. Многие государства, узнав о нечистых намерениях таких нетрадиционных религиозных течений, исходя из вопросов безопасности, запрещают их деятельность.

Общая для всех нетрадиционных религиозных течений особенность – свои доктрины, принципы и духовные ценности ставят превыше остальных. В казахском обществе ни одно из следующих новых религиозных течений нельзя назвать традиционными: адвентисты Седьмого дня, свидетели Иеговы, баптисты, пятидесятники, сайентологи, Церковь Грейс, сатанисты, кришноиты, бахаи, ахмадия, исмаилия, ваххабизм и т.д.

Известно, что наша республика позиционирует себя на мировой арене, как многонациональное и многоконфессиональное государство. На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрировано 3658 религиозных объединений, представляющие 18 конфессий. Созданы все необходимые условия для обеспечения деятельности их филиалов.

В целом по республике зарегистрировано 3464 домов молитв. Среди них: 495 протестантских храмов, 294 православных и 109 католических церквей, 7 синагог, 2 храма буддистов, 7 молитвенных домов кришнаитов и бахаи. В связи с тем, что в стране 70% верующих составляют мусульмане, 2550 мечетей входят в состав республиканского религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана".

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в сети представителей нетрадиционных течений чаще всего попадают безработные, люди, не нашедшие своего места в жизни, находящиеся в духовном поиске, испытывающие психологический стресс, переживающие личный или семейный кризис, а также люди с низкой религиозной грамотностью. Это стало известно и после событий в Актобе.

Нужно отметить, что методы нетрадиционных течений непостоянны. При необходимости для достижения своих целей они используют местные традиции и обычаи, язык, национальные особенности. И сегодня можно увидеть, что они проявляют активность и в социальных сетях. Потому что много молодежи находится именно там.

Легкомысленные молодые люди с несформировавшимися религиозными понятиями сами порой не могут заметить, как попали в сети опытных миссионеров. В результате мониторинга Генеральная прокуратура ежегодно прикрывает сайты экстремистской направленности. Многие молодые люди, насмотревшись видеороликов, снятых экстремистами, могут пойти по неверному пути, подвергая свои жизни опасности. Такими способами приверженцы нетрадиционных течений привлекают в свои ряды молодых. А люди без должных религиозных знаний или не разбирающиеся в религии вообще верят ложной информации и отправляются в самое пекло войны.

Что касается опасности нетрадиционных религиозных течений, то своим адептам они прививают понятие "мы и другие". Это усиливает их замкнутость и отдаленность от общества и родных. Для таких объединений ничего не стоит оказание психологического давления, насильственных действия, чтобы держать адептов в постоянной зависимости.

По словам академика Г. Есима, нужно быть осторожными при следующих обстоятельствах:

– каждый миссионер при беседе старается не раскрывать полную информацию о себе, своем лидере и организации;

– миссионер проявляет особенную активность в разъяснении своего учения;

– в беседе с представителем организации чувствуется психологическое воздействие, возможно, они используют технологию подчинения личности;

– они попросят вас помочь организации деньгами или вещами (возможно под предлогом благотворительности);

– вступление в организацию подразумевает прерывание связей с друзьями, внешним миром;

– члены организации ограничиваются в доступе к информации (книги, телевизор, газеты, радио и др.);

– в организации нужно беспрекословно подчиняться руководителю;

– возможно, они будут запугивать приближающимся концом света, проклятием в случае отказа от вступления в организацию.

В отдельных случаях некоторые нетрадиционные течения совершают противоправные деяния. Делают их нарко-, алкоголезависимыми. Человека, вновь вступившего в организацию, толкают на преступления или требуют передать им свое имущество. Попасть в такую организацию очень легко, но выход оттуда – процесс весьма сложный. Для приручения новых членов организации духовные лидеры могут прибегать к любым ухищрениям, вплоть до противозаконных действий, шантажа. При таких обстоятельствах человек попадает под влияние ложных "пророков" и "учителей". Его жизненные ценности кардинально меняются, все жизнь проходит в ложной религиозной организации.

По мнению эксперта, необходимо на законных основаниях усиливать борьбу с мнимыми вероубеждениями, несвойственными нашему народу, национальному сознанию и истории. Лишь повышая уровень грамотности людей и обеспечивая должный контроль религиозной сферы, мы сможем укрепить нашу независимость, считает он.

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