С октября 2019 года Тойчубеков занимал должность замначальника ДЧС Алматинской области.

Назначен новый начальник ДЧС Алматинской области, передает zakon.kz.

Им стал Аскар Тойчубеков.

Аскар Тасбулатович родился 16 апреля 1975 года в поселке Балпык би Коксуского района Алматинской области. В 1992-1995 гг. закончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК. В 1997 году окончил Алматинский технический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан по специальности "пожарная безопасность". Деятельность в органах противопожарной службы начал в 1992 году.

1995 г.- Инженер отдела госпожнадзора г.Текели ГПС УВД Алматинской области;

1996 г. -2002 гг. - Инженер отдела госпожнадзора Коксуского района ГПС УВД Алматинской области, инспектор ПЧ-13 Коксуского района ГПС УВД Алматинской области, инспектор ПЧ-32 Коксуского района УГПС Алматинской области, старший инспектор ПЧ-32 Коксуского района ГПС г.Талдыкорган Алматинской области , инженер группы ГПН ПЧ-32 Коксуского района ГПСАлматинской области;

2002 -2005 гг - Старший инженер оперативного отдела ГПС Алматинской области, главный специалист оперативного отдела УГПС Алматинской области;

2005 г. - Начальник отдела пожаротушения и АСР филиала ГУ "СП и АСР" ДЧС Алматинской области;

2005 г.-2006 гг - Заместитель начальника филиала по службе ГУ "СП и АСР" ДЧС Алматинской области;

2006 г. – 2009 гг. - Заместитель начальника по службе ГУ "СП и АСР" ДЧС Алматинской области;

2009 г. – 2012гг. - Начальник ГУ "СП и АСР" ДЧС города Алматы МЧС РК;

2012 г. – 2016 гг. - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ескельдинского района ДЧС Алматинской области КЧС МВД РК;

2016 г.- 2019 г.- начальник Управления в кризисных ситуациях ДЧС Алматинской области КЧС МВД РК.

С октября 2019 года занимал должность замначальника ДЧС Алматинской области.

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