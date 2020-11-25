Пасмурная погода с осадками ожидается в Казахстане
Также ожидается порывистый ветер.
Фото : inform.kz25 ноября 2020, 11:40
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 26-28 ноября, сообщает zakon.kz.
В течение периода на территории Казахстана ожидается пасмурная погода, со снегопадами, метелями, гололедом, порывистым ветром, и колебанием температуры. Такую погоду обусловит выход южного циклона и связанными с ним фронтальными разделами, - сообщили в ведомстве.
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