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Пасмурная погода с осадками ожидается в Казахстане 

Также ожидается порывистый ветер.

Фото : inform.kz25 ноября 2020, 11:40

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 26-28 ноября, сообщает zakon.kz.

В течение периода на территории Казахстана ожидается пасмурная погода, со снегопадами, метелями, гололедом, порывистым ветром, и колебанием температуры. Такую погоду обусловит выход южного циклона и связанными с ним фронтальными разделами, - сообщили в ведомстве.


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