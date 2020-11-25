Black Friday от ForteMarket: Покупайте нужные товары с хорошей скидкой

Уже сегодня площадка насчитывает более 350 продавцов, представляющих порядка 100 тысяч единиц товара в более чем 100 категориях.

Покупайте смартфоны, гаджеты, автотовары и многое другое со скидкой 5 000 тенге и в рассрочку на 2 года без комиссий и переплат! Отличное предложение сделал ForteMarket, передает zakon.kz.

Конец ноября – время проведения "Черной пятницы" во всем мире. Это период, когда самые крутые и лучшие товары, в том числе подарки к новому году, можно купить по низкой цене.

ForteMarket предлагает ощутить все преимущества "Черной пятницы" не выходя из дома.

Только с 18 по 30 ноября ForteMarket делает уникальное спецпредложение. Скопировав специальный промокод - BF05 на сайте, вы можете здесь же оформить заказ и купить нужный вам товар со скидкой 5 тыс. тенге!

Все представленные на сайте категории товаров участвуют в "Черной пятнице". Единственное действующее ограничение – рассрочка распространяется на сумму от 50 до 600 тыс. тенге. Клиент может воспользоваться промо-кодом только один раз за время действия спецпредложения. При этом промо-кодом можно поделиться с друзьями или родственниками – они также смогут сделать покупку со скидкой. Товары возможно приобрести, оплачивая покупку платежной картой любого банка. Промо-код на скидку в этом случае также действует, – пояснил руководитель ForteMarket Дмитрий Комиcсар.

Промокодом возможно воспользоваться только 1 раз. Срок действия промокода с 18 по 30 ноября 2020 года.

Кроме того, сразу же можно воспользоваться возможностью покупки желаемого товара в рассрочку.

Как воспользоваться промокодом?

- Скопируйте промокод - BF05

- Выберите товар на ForteMarket

- На странице оформления заказа вставьте промокод в соответствующее поле и нажмите кнопку “Активировать”. После ввода промокода цена товара снизится на 5 000 тенге

Уже сегодня площадка насчитывает более 350 продавцов, представляющих порядка 100 тысяч единиц товара в более чем 100 категориях.

Мы готовим очень интересные промо-предложения на декабрь. Очень хотим порадовать наших клиентов выгодными покупками. Подписывайтеcь и внимательно следите за нашими новостями на Facebook и в Instagram, – сообщил Дмитрий Комиссар, анонсируя спецпредложения от ForteMarket на декабрь.

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