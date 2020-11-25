Президент РК: Деятельность госорганов должна находиться под постоянным контролем

Глава государства напомнил, что ключевой приоритет – борьба с коррупцией, которая не должна быть кампанейщиной, а серьезной последовательной работой.

Фото : pixabay.com

Деятельность госорганов должна быть прозрачной и находиться под постоянным контролем, сообщил на ХХ съезде партии Nur Otan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz. Наш ключевой приоритет – борьба с коррупцией. Это не кампанейщина, а серьезная последовательная работа. Деятельность госорганов должна быть прозрачной и находиться под постоянным контролем общественности, — заявил Токаев. Также глава государства отметил, что всемерная поддержка волонтерства и неправительственного сектора – залог устойчивого развития страны. Общество, гражданский сектор должны стать полноценным участником процесса принятия решений по всем важнейшим вопросам деятельности государства. Кроме того, партия будет активно продвигать концепцию развития местного самоуправления. Она включает в себе выборность сельских акимов, бюджет народного участия, гражданский контроль за местными органами власти. На этом реформа местного самоуправления не остановится. По мере достижения полезных результатов партия займется дальнейшим продвижением полезных преобразований в этой сфере, — заверил Президент Казахстана. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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