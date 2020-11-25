813 атырауских семей из аварийных домов обрели новое жилье

В населенном пункте отсутствовали автодороги и освещение.

В этом году в городе Атырау 813 семей, проживавшие в аварийных домах, отпраздновали новоселье в комфортабельных квартирах, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Атырауской областной службы коммуникации, среди этих счастливчиков – 27 карабатанских семей, долгое время испытывавших проблемы с жильем. Они годами мыкались в старых домах, построенных еще в 60-е годы, без газа. В населенном пункте отсутствовали автодороги и освещение. Теперь они расселились в новеньких квартирах в мкр. Жулдыз.

Мы с нетерпением ждали переселения в город. Для нас это огромная радость, - говорит ветеран железнодорожной отрасли Назымгуль Утеуова.

В этом году новое жилье обрели 40% жителей, вынужденно обитающих в таких обветшалых домах. В будущем, со сдачей в эксплуатацию 1 500 новых квартир, вопрос аварийного жилья в регионе будет полностью решен. В рамках этой задачи до конца текущего года планируется обеспечить жильем жителей еще 3 общежитий по адресам: улица Молдагалиева 30, 33А и улица Тулебаева 44.

Помимо сноса старых зданий, акимат Атырау рассматривает пути привлечения инвесторов для строительства нового жилья на местах сноса, также, малозатратный вариант - восстановление старых домов, с соблюдением соответствующих технических гарантий.

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